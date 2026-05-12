O Conselho de Administração da Enjoei aprovou, nesta segunda-feira, 11, o encerramento das operações da plataforma de marketplace de produtos artesanais Elo7.

Em fato relevante ao mercado, a empresa afirmou que a decisão foi baseada em um "rigoroso processo de revisão estratégica e alocação de capital". "Desde a sua integração, o Elo7 enfrentou um cenário competitivo distinto, caracterizado pela forte expansão de grandes empresas multinacionais de e-commerce", disse. "Este novo contexto elevou substancialmente os custos de aquisição de clientes e impôs barreiras de escala que comprometeram a viabilidade econômica da unidade face ao atual custo de capital", acrescentou.

A Enjoei afirmou que realizou diversos esforços para elevar a eficiência operacional da plataforma e promover ajustes estruturais, com o objetivo de reduzir a dependência de mídias pagas e otimizar o negócio, mas as medidas não foram suficientes para reverter a perda de escala, evidenciada pela queda de 39,5% na receita líquida no quarto trimestre do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2024.

"A administração entende que a descontinuidade é um passo decisivo para o desenvolvimento da companhia, possibilitando a simplificação operacional e o direcionamento de recursos para a plataforma Enjoei, condutora do crescimento do grupo e que apresenta uma trajetória sólida de rentabilidade e alavancagem operacional", disse.

A empresa afirmou ainda que a Elo7 deixará de receber pedidos nesta segunda-feira, mas assegurou o cumprimento de todas as obrigações com clientes e vendedores que têm transações em andamento.

Segundo a Enjoei, os impactos contábeis e financeiros da decisão serão detalhados nas divulgações trimestrais de resultado. A empresa havia adquirido a Elo7 em 2023 da americana Etsy. O valor da transação não foi divulgado.