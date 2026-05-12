A Telefônica Brasil, dona da Vivo, está focada em aumentar a receita média por cliente por meio da maximização das vendas combinadas de internet móvel, internet fixa, serviços digitais e aparelhos. "Temos como grande foco aumentar o indicador de receita por CPF", ressaltou o presidente da companhia, Christian Gebara, durante entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira, 11.

A operadora passou a divulgar a receita média por CPF em seus balanços. Até pouco tempo atrás, esse dado era segmentado, com dados abertos no segmento móvel e no fixo, mas sem um resultado consolidado.

O último balanço mostrou que a receita média por CPF subiu de R$ 62,9 por mês no início do ano passado para R$ 67,2 por mês no começo deste ano, crescimento de 6,8% no período, superando a inflação.

"O importante aqui é mostrar a efetividade de vendermos mais serviços e produtos para o mesmo cliente", explicou Gebara. "Além de atrair mais clientes e garantir que haja retenção, nós temos que ser mais efetivos nas habilidade de vender mais serviços para os meses clientes", ressaltou.

Exemplo disso é o pacote chamado internamente de Vivo Total, que combina internet móvel e fixa. Ele já representa 44,7% de todos os acessos de banda larga, uma alta de 7,1 pontos porcentuais (p.p.) na comparação anual. Segundo Gebara, há um potencial significativo para expansão futura. Isso ajuda a aumentar a 'fidelidade' dos clientes e reduzir os desligamentos (churn).

Outro foco é a expansão dos serviços digitais para os consumidores, com ofertas que vão de financiamento bancário a streaming de vídeo (OTTs, no jargão). Ao todo, esses serviços geraram faturamento de R$ 1,9 bilhão no acumulado dos últimos 12 meses até março, alta de 31,5% na comparação com os 12 meses anteriores.

O grosso desses serviços digitais está nos streaming de vídeo e música, gerando receita de R$ 834 milhões nesse período, alta de 25%. Entram aí serviços como Netflix e Globoplay, por exemplo.

Há um ano, a Vivo passou a oferecer a ferramenta de IA Perplexity em alguns planos pós-pagos. Agora, a empresa avalia outras opções, disse Gebara, citando a variedade e a popularização dessas ferramentas.

Outro pilar da estratégia de ampliação da receita média por CPF é a vertical de aparelhos, com vendas de celular e eletrônicos. Aqui, a receita da Telefônica cresceu 26,6% na comparação entre o primeiro trimestre de 2026 e o mesmo período do ano passado, chegando a R$ 1,152 bilhão.

"O cliente poderia ter só a internet móvel, mas estimulamos as vendas de internet fixa, OTTs, aparelhos e seguro. Queremos mostrar para o mercado a grande oportunidade que temos", disse o CEO.