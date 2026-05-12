O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter aprovado um financiamento de R$ 49,8 milhões para a cooperativa agroindustrial Agrária. Os recursos serão destinados a um projeto para aumentar em cerca de 25% a capacidade de produção de malte, atualmente em 360 mil toneladas por ano, na unidade de Guarapuava, no Paraná.

O crédito tem como origem o Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop) e o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA).

"O projeto apoiado pelo BNDES vai aumentar a eficiência e reduzir as perdas do processo de produção de malte, além de contribuir com a melhoria na pureza dos grãos. Uma agroindústria mais eficiente e competitiva é o objetivo da política industrial do governo do presidente Lula e vai trazer impactos positivos para a economia local, como acontecerá em Guarapuava", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

O apoio de R$ 38,9 milhões via Prodecoop será destinado à implantação de uma torre de maceração e germinação de cevada com capacidade de produzir até 80 mil toneladas de malte por ano, construída com estruturas pré-fabricadas e metálicas, "incentivando a cadeia de bens de capital e de serviço nacional", informou o banco de fomento.

Os demais R$ 10,9 milhões, via PCA, apoiarão a modernização do processo de armazenagem da maltaria, com a implantação de um novo sistema de transferência de cevada e de trigo.

"Haverá uma correia transportadora com um volume de processamento de 1,5 mil toneladas por dia que irá alimentar a nova torre de maceração, promovendo um aumento de receita anual estimada pela Agrária em R$ 350 milhões. Serão instaladas também máquinas de limpeza e sistema de despoeiramento, melhorando a qualidade e a pureza dos grãos", enumerou o BNDES.

A implantação do projeto tem duração prevista de dois anos. Segundo o BNDES, a maltaria da Agrária atende cerca de 30% do mercado brasileiro de cerveja.