Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE), Megan Greene defendeu que "vale a pena esperar para ver" como a guerra iniciada pelos EUA e por Israel contra o Irã se desdobra - e, portanto, ver como se propagará pela economia do Reino Unido - antes de decidir sobre um possível aumento das taxas de juros, alertando que os riscos para a inflação são "inteiramente para cima".

"Já tivemos um choque negativo de oferta, um choque energético, e isso tende a impulsionar a inflação para cima e reduzir o crescimento, o que é uma situação terrível para um banqueiro central", disse ao participar do podcast Odd Lots, da Bloomberg, nesta segunda-feira, 11.

Para Greene, o risco para os preços da energia e os efeitos secundários provavelmente também estão inclinados para cima, e não para baixo. Por outro lado, na avaliação dela, a economia estagnada e o mercado de trabalho frouxo devem limitar os efeitos secundários do choque energético.

Sobre a decisão do BoE de manter a taxa básica inalterada em abril, Greene afirmou que "um fator importante foi que teremos notícias nas próximas seis semanas". "Muitas dessas notícias não serão evidências definitivas dos efeitos da segunda onda, mas serão evidências sobre os preços da energia, que são um fator importante para entender o que está acontecendo com a economia e com a inflação", detalhou.