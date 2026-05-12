O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,37% na primeira quadrissemana de maio, desacelerando levemente ante a alta de 0,40% em abril, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 11.

Na leitura inicial de maio, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Alimentação (de 0,81% em abril para 0,76% na primeira quadrissemana), Transportes (de 0,85% para 0,51%), Saúde (de 1,10% para 0,68%), Vestuário (de 0,22% para 0,13%) e Educação (de 0,01% para 0,00%).

Por outro lado, Habitação ficou estável na primeira quadrissemana deste mês, após queda de 0,15% em abril, enquanto Despesas Pessoais acelerou, de 0,09% para 0,22%.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de maio:

- Habitação: 0,00%

- Alimentação: 0,76%

- Transportes: 0,51%

- Despesas Pessoais: 0,22%

- Saúde: 0,68%

- Vestuário: 0,13%

- Educação: 0,00%

- Índice Geral: 0,37%