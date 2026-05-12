No bate-papo, Durigan também comenta sobre a reunião entre Lula e Trump, em Washington, na qual fez parte da comitiva. Tratamos de três pontos: a relação bilateral, o combate ao crime organizado e os minerais críticos estratégicos, conta.

Ao longo do programa, o convidado revela que ficou impressionado com o nível de deferência de Trump em relação a Lula". "Perguntou sobre a vida, a história e o período da prisão. Tenho a impressão de que a admiração por Lula aumentou, diz.

Por fim, o ministro da Fazenda reforçou o compromisso com o Desenrola 2.0, incentivando a população que atende aos requisitos a buscar a renegociação das dívidas.

Sobre o programa

Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil. Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado. Há quase dois meses no ar, o programa já recebeu convidados como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o ex-jogador de futebol e apresentador Craque Neto, políticos e outras personalidades nacionais.

A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena com o ministro da Fazenda, Dario Durigan - Terça-feira (12), às 21h, na TV Brasil

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