Em entrevista coletiva na capital paulista para divulgar o balanço trimestral do banco, Mercadante falou que o BNDES pretende atuar fortemente nesse tipo de mineração.
"Nós estamos trabalhando com a possibilidade de chegar a R$ 50 bilhões de investimento e de crédito nesse setor", disse.
O presidente do BNDES informou ainda que o banco tem diversificado sua carteira, saindo dos setores tradicionais para investir em novos setores como o de fertilizantes, carro voador, bioinsumos para a agropecuária e também na Embraer. Outra área que está em foco no BNDES é a de inteligência artificial.
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Acordo União Europeia e Mercosul
Durante a entrevista, Mercadante também comentou sobre o acordo recentemente fechado entre os países do Mercosul com a União Europeia e que entrou em vigor, de forma provisória, no dia 1º de maio. Segundo ele, o tratado representa um grande avanço para ambos os blocos e "muito importante no cenário de unilateralismo comercial.
O acordo é uma oportunidade de a Europa olhar mais para o Mercosul e da gente olhar mais para a Europa, destacou o presidente do BNDES.
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