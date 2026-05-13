A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), criticou, em nota, o anúncio do fim da chamada "taxa das blusinhas".

A entidade defende que a presidência do Congresso devolva a Medida Provisória (MP) do governo que isenta de impostos o e-commerce internacional. "A medida, se mantida, gera uma concorrência desleal que destrói empregos no Brasil e sabota a economia nacional", afirmou a Fiesp.

Na noite desta terça-feira, 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma MP que zera o tributo federal da "taxa das blusinhas", um imposto federal sobre mercadorias importadas de até US$ 50.