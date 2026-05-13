Filho de um metalúrgico e de uma fisioterapeuta, o jovem João Vitor Nunes acabou de completar 16 anos de idade, mas já carrega no currículo dezenas de prêmios de robótica. A mais recente celebração ocorreu em um torneio regional que garantiu ao seu grupo a oportunidade de participar do campeonato mundial de robótica em Houston, nos Estados Unidos.

A equipe Megazord 7563 nasceu de um projeto no Sesi-SP voltado para estudantes do ensino médio. O objetivo é projetar, construir e programar robôs para competir em arenas ao redor do mundo. O programa visa inspirar jovens a se interessar pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

"A robótica me deu um norte. Antes, não sabia muito o que queria fazer da vida. Hoje, quero seguir o rumo da engenharia mecânica, voltada para a área do automobilismo, e fazer alguma universidade no exterior por meio dos programas que o próprio Sesi disponibiliza para os alunos", afirma Nunes, que ocupou o palco do evento de lançamento do São Paulo Innovation Week (SPIW), nesta terça, 12.

No último ano, o jovem conquistou o título de campeão mundial da FIRST LEGO League (FLL), competição de robótica educacional que reuniu 160 equipes de 55 países. Na ocasião, a equipe Heroes, de Jundiaí, criou o SmartReef, um equipamento automatizado para otimizar a extração de corais invasores no fundo do mar.

Estudante do 2º ano do ensino médio no Sesi e do curso técnico de eletroeletrônica no Senai, Nunes encontrou se interessou pelo tema pouco depois de passar na prova de seleção do Sesi. "Descobri que o time de robótica havia acabado de ser campeão pela primeira vez e foi reconhecido com uma viagem para Singapura", relembra.

O interesse foi impulsionado por uma filosofia de vida. "Precisamos criar nossas oportunidades", diz. Na esteira da popularização das suas conquistas recentes, Nunes foi convidado para participar da abertura do SPIW por Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e três vezes candidato ao governo de São Paulo.

"Meu time e eu nos tornamos populares nesse mundo da robótica. Acho que ele viu uma chance de investir nos jovens", diz Nunes. "Confesso que me sinto intruso no meio de gente tão importante. Hoje de manhã fiquei muito nervoso. Mas lembrei que todo esforço é recompensado e a gente tem de aproveitar cada oportunidade", comenta.

Fruto de uma parceria do Estadão com a Base Eventos, o SPIW tem como palco a Arena Pacaembu e a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). A conferência reúne empresários, executivos, investidores e pensadores para promoverem reflexões em áreas como tecnologia, ciência, saúde, educação, agronegócio, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia.