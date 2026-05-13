A produção industrial na zona do euro subiu 0,2% em março ante fevereiro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio ligeiramente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período.

Na comparação anual, a produção do bloco recuou 2,1% em março. Nesse caso, o consenso da FactSet era de uma queda menor, de 1,9%.

A Eurostat revisou os dados de produção industrial de fevereiro, que passaram a mostrar alta mensal de 0,2% e declínio anual de 0,8%.