A MSCI anunciou os resultados da revisão de índices de maio de 2026 em comunicado divulgado nesta terça-feira, 12.

A empresa americana que fornece de ferramentas de suporte a decisões de investimento, incluindo índices de ações, informou que as três maiores adições ao MSCI Emerging Markets Index, medidas pela capitalização de mercado total da empresa, serão Itaú Unibanco ON, além da Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company A (HK-C) e Sichuan Biokin Pharmaceutical A (HK-C).

Na revisão dos índices MSCI Global Standard, quarenta e nove ativos serão adicionados e 101 ativos serão removidos do índice MSCI ACWI.

Todas as alterações serão implementadas a partir do fechamento de 29 de maio de 2026.