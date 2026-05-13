O ministro da Fazenda, Dario Durigan, deixou a Câmara dos Deputados, onde participou de uma audiência pública sobre o fim da escala 6x1, nesta terça-feira, 12. Ele disse que está a caminho do Palácio do Planalto para conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o fim do imposto sobre produtos importados de até US$ 50, a chamada "taxa das blusinhas."

Lula assinou uma Medida Provisória (MP) acabando com o tributo na noite desta terça, enquanto Durigan participava da audiência. O secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, representou a pasta na cerimônia de assinatura. Segundo Durigan, a equipe econômica participou da elaboração da medida.