O tráfego total de veículos equivalentes nas concessões rodoviárias comparáveis administradas pela Motiva avançou 5,2% em abril de 2026 na comparação com igual mês de 2025, para 86,5 milhões de veículos equivalentes. No acumulado de janeiro a abril, a alta é de 3,2%.

O destaque positivo do mês foi a RioSP, com crescimento de 14,9% - alta que, segundo a companhia, reflete o início do sistema de cobrança Free Flow na Região Metropolitana de São Paulo em dezembro de 2025. Excluindo-se esse efeito, o crescimento teria sido de 6,7%.

Na sequência, a ViaLagos avançou 9,6%, a SPVias subiu 5,0%, a Renovias cresceu 5,4% e a AutoBAn registrou alta de 3,8%. Na ponta negativa, a Pantanal recuou 2,9%, a ViaCosteira avançou apenas 1,1% e a ViaSul cresceu 2,0%.

No acumulado do ano, os melhores desempenhos comparáveis vieram de RioSP (+12,8%) e SPVias (+4,4%). As maiores quedas ficaram com Pantanal (-2,6%), ViaCosteira (-1,2%) e ViaLagos (-1,9%).

A Motiva também incorporou três novos ativos ao portfólio neste ano: Sorocabana, em operação desde março de 2025 com pórticos de Free Flow adicionados posteriormente; Paraná, com início de arrecadação em junho de 2025; e Minas_SP (Fernão Dias), cujo contrato de compra e venda foi assinado em 2 de abril de 2026, com dados contabilizados a partir de 1º de abril. Considerando todos os ativos - incluindo os novos -, os volumes cresceram 44,0% em abril na comparação anual, para 125,5 milhões de veículos equivalentes.

No segmento de mobilidade urbana, o tráfego comparável de passageiros transportados cresceu 2,1% em abril, para 64,2 milhões de passageiros. Os destaques foram as Linhas 8 e 9 da ViaMobilidade (+4,8%) e as Linhas 5 e 17 (+3,8%). Na outra ponta, VLT Carioca recuou 1,9% e ViaQuatro caiu 0,6%. No acumulado de janeiro a abril, o setor de mobilidade registra alta de 2,5%, com destaque para as Linhas 8 e 9 (+4,6%) e Linhas 5 e 17 (+3,7%).

Em dezembro de 2025, último dado divulgado anteriormente, o tráfego comparável havia crescido 5,4% na comparação anual, com destaque para RioSP (+15,3%) e SPVias (+6,1%). No acumulado de 2025, a alta havia sido de 2,4%.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.