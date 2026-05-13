Os Estados Unidos estão reembolsando cerca de US$ 35,46 bilhões em tarifas após uma decisão judicial da Suprema Corte do país, em fevereiro, considerar ilegal a cobrança do imposto. Com a devolução do dinheiro, o superávit orçamentário de abril ficou pressionado.

O pagamento é referente a impostos e juros de mais de 8 milhões de declarações de importação, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês).

O processamento das informações está sendo realizado por uma nova ferramenta, criada em 20 de abril pelo CBP. Até segunda-feira, 11 de maio, mais de 126 mil declarações foram feitas, e apenas uma parte delas havia sido validada até então.

Com isso, o superávit do orçamento de abril caiu 17%, cerca de US$ 43 bilhões, em comparação com o mesmo período do ano passado, para US$ 215 bilhões. As restituições de impostos corporativos avançaram 87% e as de impostos pessoais, 17%, também na comparação com 2025.

*Com informações de Dow Jones Newswires