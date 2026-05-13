O São Paulo Innovation Week (SPIW) reúne, a partir da quarta-feira, 13, no Pacaembu e na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), centenas de lideranças de diferentes setores para discutir os impactos da tecnologia na economia e na sociedade. Já em sua primeira edição, o festival caminha para se consolidar como um ambiente de troca entre empresas, setor público, universidades, investidores, organizações sociais e criadores.

O SPIW, que vai até o dia 15, sexta, é uma correalização do Estadão e da Base Eventos.

"Os tomadores de decisões em empresas e instituições dos mais diferentes setores ganharam um novo espaço de troca de experiências", reforça Erick Bretas, CEO do Estadão.

"Não se trata apenas de um evento, mas de um ambiente que conecta quem está pensando o amanhã com quem tem capacidade de executá-lo hoje", reforça Jerônimo Vargas, cofundador do festival. "Ao reunir líderes empresariais, formuladores de políticas públicas, cientistas e criadores, o SPIW cria um ambiente único, onde ideias deixam de ser abstratas e passam a gerar impacto real na economia e na sociedade."

O universo corporativo será representado por executivos de empresas como IBM Brasil (Fabrício Lira, diretor de IA e Dados), WEG (Marcelo Pinto, GM Digital Solutions); Leroy Merlin (Glauco Cunha, CIO e CTO); Porto (Luiz Arruda, VP Comercial e Marketing); EBANX (Maíra Oltra, VP Executiva); BTG Pactual (Eduardo Lang, diretor executivo); Twilio (Tamaris Parreira, presidente no Brasil); FS Bioenergia (Rafael Davidsohn Abud, CEO); Visa (Eduardo Abreu, vice-presidente de Novos Negócios); e Vale (Rafael Bittar, vice-presidente executivo técnico).

O festival terá forte presença de lideranças ligadas à nova economia, empreendedorismo e venture capital, como Camila Farani, presidente da G2 Capital; Anderson Thees, da Redpoint Eventures; Cassio Spina, fundador e presidente da Anjos do Brasil; Philippe Schlumpf, head do Itaú Ventures; e Patricia Tavares Magalhães, CEO da NeuralMind AI; Milena Leal, country manager do Google Cloud; Nelson Ferreira, sócio sênior da McKinsey; Anderson Paulucci, CDO e cofundador da Triggo.ai; Felipe Paniago, cofundador e CMO do Reclame Aqui; Marcos Roberto Loução, CEO do Portobank; e Piero Franceschi, CEO da StartSe.

João Casali, copresidente da NATIVA; Luiz de Mendonça, CEO da Acelen (Refinaria Mataripe); e Júlia Queiroz Primo, CEO da Vitae Group Insurance; e Mariane Novais, diretora de Comunicação e Marca da Rede Américas, também marcarão presença.

O SPIW terá representantes de setores como mobilidade, infraestrutura, varejo e indústria, entre eles André Salcedo, CEO da Motiva Trilhos; Bruno Berezin, CEO da Autopass; Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail; Lissa Carmona Tozzi, CEO da ETEL; e Alessandro Gardemann, diretor-presidente da Geo Bio Gas & Carbon; Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais da GWM Brasil; e Erica Schwambach, VP de Estratégia da Stellantis.

A programação do festival reúne lideranças de marcas de consumo e alimentos, como Ana Bógus, CEO da Beiersdorf Brasil; Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS; Flavia Molina, CMO da Camil Alimentos; Estevan Sartoreli, cofundador da Dengo; Luis Barbieri, sócio-fundador da Raiar Orgânicos; e Leila Zimmermann, CIO da Mondelez International no Brasil.

O São Paulo Innovation Week vai abrir espaço para discussões sobre desenvolvimento humano, liderança feminina, educação, formação profissional, inclusão e impacto social e ambiental. Participam do encontro nomes como Celso Athayde, fundador da CUFA e Favela Holding; Denis Mizne, diretor executivo da Fundação Lemann; Geyze Diniz, do Pacto Contra a Fome; Beatriz Johannpeter, diretora do Instituto Helda Gerdau; Alexandra Segantim, CEO do Grupo Mulheres do Brasil; e Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA.

Daiana Garbin, fundadora da EuVejoVocê; Carmela Borst, cofundadora e CEO da SoulCode; Jackie de Botton, cofundadora da The School of Life; Dani Junco, CEO da B2Mamy; Daniella Mello, CMO da Endeavor; David Canassa, conselheiro da Impact Coalition; Pierre Lucena, presidente do Porto Digital; Renata Spers, diretora da FIA Business School; Sofia Esteves, fundadora da Cia de Talentos; Glaucia Guarcello, CEO da HSM; e Clarissa Lins, sócia-fundadora da Catavento, completam a lista.

"O custo de erradicar a fome é menor do que o custo de conviver com ela", afirmou Geyze em entrevista ao Estadão. O impacto, explica ela, aparece em cadeia: na saúde pública, na educação e na produtividade das empresas.

O ecossistema de cultura, mídia e economia criativa integra a programação com convidados como Christian Tedesco, CEO do Grupo Tom Brasil; Gustavo Lembert, fundador e CEO da TAG Livros; Rosely Boschini, CEO da Editora Gente; Paola Montenegro, CEO da Tarsila do Amaral S/A; e Marc Sangarné, co-CEO do JOTA.

Do setor público e de entidades de classe, o SPIW vai reunir representantes de áreas de educação, meio ambiente, energia, agronegócio, telecomunicações, esportes, saúde, cultura, com nomes como: Ana Toni, secretária Nacional de Mudança do Clima; Carlos Baigorri, presidente da Anatel; Anna Helena Reali Costa, diretora da Escola Politécnica da USP; e Luís Otávio Verissimo Teixeira, presidente do STJD.

Também participam das discussões Luiz Galina, diretor regional do Sesc São Paulo; Leonardo Sica, presidente da OAB-SP; Linamara Battistella, presidente do conselho do IMREA USP; Thiago Prado, presidente da EPE; Carlos Graeff, diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da Fapesp; Tirso Meirelles, presidente da FAESP/SENAR-SP; André Nassar, presidente executivo da Abiove; Ingo Ploger, presidente da ABAG, e Julia Rosin, presidente da ABCripto.