As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 12. A sessão foi marcada por volatilidade, a medida que os investidores digeriam as renovadas incertezas no Oriente Médio e o índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA de abril.

O Dow Jones teve alta de 0,11%, aos 49.760,56 pontos. Já o S&P 500 encerrou em queda de 0,16%, aos 7.401,01 pontos, e o Nasdaq cedeu 0,70%, aos 26.089,46 pontos.

O Dow conseguiu reaver as perdas da manhã após uma recuperação do setor financeiro (+0,72%) e o bom desempenho das ações ligadas ao setor de energia (+0,71%), em linha com o avanço do petróleo. As petrolíferas Chevron e ExxonMobil subiram 0,65% e 0,63%, respectivamente.

A Qualcomm tombou 11,46% e a Intel derreteu 6,84%, em dia de realização dos robustos lucros recentes. Gigantes de semicondutores como a Micron Technology (-3,61%) e a Advanced Micro Devices (-2,29%) também amargaram perdas. Ainda sim, o presidente da Yardeni Research, Edward Yardeni, elevou nesta terça a previsão para o patamar do índice S&P 500 no final do ano de 7.700 pontos para 8.250 pontos, segundo entrevista concedida à Bloomberg TV.

As ações da GameStop caíram mais de 3% depois que a eBay (+2,10%) rejeitou a oferta de aquisição de US$ 56 bilhões do varejista menor, descrevendo a proposta como "nem credível nem atraente".

A Venture Global, produtora de gás natural liquefeito (GNL), disparou 14,11% ao relatar um aumento de 59% na receita no primeiro trimestre. Os exportadores dos EUA têm se beneficiado da guerra no Irã, que interrompeu fornecimentos no Oriente Médio.

No cenário macroeconômico, os dados desta terça mostraram aceleração da inflação americana em meio a guerra com o Irã. O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que os dados do CPI trouxeram poucos sinais positivos e reforçaram preocupações sobre a persistência das pressões inflacionárias. Segundo ele, o mercado de trabalho está basicamente estável enquanto os preços estão subindo.