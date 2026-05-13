O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta terça-feira, 12, que os dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril trouxeram poucos sinais positivos e reforçaram preocupações sobre a persistência das pressões inflacionárias nos Estados Unidos. Segundo ele, o Fed não enfrenta, neste momento, um difícil equilíbrio entre os objetivos de inflação e emprego, já que o mercado de trabalho está basicamente estável enquanto a inflação está subindo.

Durante evento da Câmara do Comércio de Greater Rockford, Goolsbee acrescentou que a inflação "está indo na direção errada não só sobre petróleo e tarifas", em referência à disseminação das altas de preços em diferentes segmentos da economia. Ele disse que a trajetória de alta da inflação de serviços tem sido motivo de preocupação para dirigentes do banco central americano.

Os comentários ocorreram após o Departamento do Trabalho informar que o CPI subiu em linha com a expectativa do mercado em abril, enquanto a taxa anual avançou ligeiramente acima da projeção.

Apesar do cenário inflacionário, Goolsbee afirmou permanecer otimista de que os juros poderão cair "consideravelmente" ao longo do tempo, desde que haja progresso na desaceleração da inflação. "Continuo otimista que as taxas podem cair bastante, mas precisamos de progresso na inflação", disse.

Sobre a atividade econômica, o dirigente avaliou que o mercado de trabalho dos EUA segue estável, embora tenha ponderado que o quadro não pode ser considerado forte. "O mercado de trabalho está estável, mas não está bom", afirmou.

Goolsbee também minimizou riscos sistêmicos ligados ao mercado de crédito privado. Segundo ele, a interconexão entre o setor de crédito privado e as instituições financeiras tradicionais "não é tão grande quanto as conexões observadas na crise financeira de 2007 a 2009".