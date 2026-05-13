A Maersk disse nesta terça-feira, 12, que, por segurança, está evitando até o momento o trânsito pelo Estreito de Ormuz, devido à volatilidade persistente no Oriente Médio. O conglomerado dinamarquês pontuou que qualquer decisão de transitar pelo estreito será baseada em avaliações contínuas de risco, monitoramento próximo da situação de segurança e orientações das autoridades e parceiros relevantes.

Em comunicado, a empresa disse observar de perto a situação em evolução no Oriente Médio, mas que as informações ainda são escassas. "A situação permanece profundamente dinâmica, sem garantia total de segurança marítima. A segurança de nossos marinheiros, embarcações e cargas continua sendo a principal prioridade da Maersk", acrescentou.

A Maersk ainda enfatizou que é "crucial" que a liberdade de navegação seja restaurada na região e que acolhe os esforços da administração dos EUA para alcançar isso.

A gigante de transportes detalhou que está suspendendo temporariamente as reservas terrestres para cargas indo dos Emirados Árabes Unidos e Catar via porto de Jeddah e porto de Omã; cargas indo do Porto de Jeddah para os Emirados Árabes Unidos, Omã e Catar; e cargas indo de Salalah e Sohar (no Omã) para os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e Catar.