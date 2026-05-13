O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) diminuiu levemente sua projeção para o preço médio do petróleo Brent em 2026, de US$ 96 para US$ 95 por barril, e passou a estimar valor médio de US$ 79 em 2027 - ante US$ 76 anteriormente-, segundo o relatório Short-Term Energy Outlook (Steo) divulgado nesta terça-feira.

De acordo com o DoE, as interrupções na produção de petróleo bruto no Oriente Médio aumentaram significativamente desde o último relatório Steo de abril. "Assumimos que o Estreito de Ormuz permanecerá efetivamente fechado até o final de maio, com o tráfego de embarcações começando a aumentar em junho. No entanto, espera-se que os embarques de petróleo através do estreito não alcancem os níveis pré-conflito até o final deste ano", diz a agência.

A produção interrompida gerou grandes retiradas de estoque de petróleo, particularmente em maio e junho, limitando as pressões de queda nos preços da commodity, mesmo após o aumento dos fluxos em Ormuz. O DoE ainda prevê que os estoques globais de petróleo diminuirão em 2,6 milhões de barril por dia (b/d) em 2026, em comparação com uma diminuição de 0,3 milhão no relatório passado.

O departamento espera que os estoques globais de petróleo caiam em uma média de 8,5 milhões b/d no segundo trimestre deste ano, mantendo os preços do Brent em torno de US$ 106 o barril em maio e junho. À medida que a produção no Oriente Médio aumente, espera-se que os preços recuem para uma média de US$ 89 o barril no quarto trimestre e US$ 79 em 2027.

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