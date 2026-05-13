Os membros do Conselho de Política Monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) continuaram considerando necessário o aumento das taxas de juros em sua última reunião, em abril, embora tenham permanecido cautelosos quanto ao impacto do conflito no Oriente Médio na economia japonesa.

Um resumo das opiniões expressas pelo Conselho do BC japonês mostra que a instituição está cada vez mais preocupada com um potencial aumento da inflação subjacente decorrente das interrupções nos preços do petróleo e do gás causadas pela guerra. No entanto, com as consequências do conflito também ameaçando prejudicar a recuperação econômica do Japão, os analistas esperam que o BoJ aja com cautela ao decidir o momento de seu próximo aumento de juros.

"A situação no Oriente Médio permanece incerta, e as circunstâncias atuais não sugerem uma necessidade urgente de elevar rapidamente a taxa básica de juros", afirmou um membro do Conselho, citado no resumo da reunião do BC. "Contudo, dado que o impacto na economia japonesa se tornará aparente em certa medida, é bastante possível que o banco aumente a taxa básica de juros a partir da próxima reunião de política monetária, mesmo que o futuro da situação no Oriente Médio permaneça incerto", acrescentou.

Um outro integrante sugeriu a ideia de aumentar a taxa básica de juros a cada poucos meses, com a possibilidade de o banco ter que acelerar o ritmo de aperto monetário caso os riscos inflacionários aumentem. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado