A StoneCo, dona das maquininhas Stone e Ton, registrou lucro líquido ajustado de R$ 549,1 milhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 14. Na comparação com o quarto trimestre, houve queda de 22,3%.

Segundo a empresa, o resultado reflete a menor taxa de imposto no trimestre, de 14,3%, comparado com 18,8% no mesmo período do ano anterior

A receita total atingiu R$ 3,578 bilhões no trimestre, alta de 6,5% na comparação anual.

O lucro bruto somou R$ 1,487 bilhão entre janeiro e março, queda de 0,2% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

O lucro por ação ajustado (EPS, na sigla em inglês) ficou em R$ 2,19, alta de 15,4% em 12 meses.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) consolidado foi de 18,6%, alta de 0,4 ponto porcentual na comparação anual e uma queda de 6,1 pontos porcentuais no comparativo trimestral.