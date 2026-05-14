As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 14, com o Nasdaq e o S&P 500 renovando máximas intradiárias e de fechamento, em meio às expectativas da cúpula dos presidentes Donald Trump e Xi Jinping em Pequim.

O Dow Jones subiu 0,75%, aos 50.063,46 pontos. O S&P 500 encerrou em alta de 0,77%, aos 7.501,24 pontos, após atingir a máxima de 7.517,12 na sessão. O Nasdaq ganhou 0,88%, em 26.635,22 pontos, tocando os 26.707,14 pontos no dia.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que Washington e Pequim discutem mecanismos para ampliar a cooperação econômica bilateral, incluindo a criação de conselhos voltados a comércio e investimentos entre os dois países e a possível remoção de tarifas de setores específicos.

Segundo entrevista de Trump nesta quinta à Fox News, a China também concordou em encomendar 200 jatos da Boeing. As ações da empresa aeroespacial, contudo, caíram 4,73%. Os investidores esperavam cerca de 500 aviões, informou a Barron's.

Na ponta positiva, a Cerebras Systems disparou 68% após arrecadar US$ 5,5 bilhões na maior oferta pública inicial (IPO, em inglês) até agora este ano. Também no setor de chips, a Nvidia (+4,4%) estendeu um rali de cerca de 20% dos últimos sete dias, empurrando a empresa em direção ao valor de US$ 6 trilhões.

Em linha com a valorização do bitcoin na sessão, a Strategy subiu 5,02%, a Coinbase ganhou 5,06% e a Robinhood teve alta de 5,2%. Nesta tarde, o Comitê Bancário do Senado dos EUA aprovou o chamado 'Clarity Act', um projeto de lei que coloca a maior parte da negociação de criptomoedas sob a jurisdição da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).

Destoando dos pares de tecnologia, a Apple cedeu 0,22% depois da relação com a OpenAI ter ficado estremecida, de acordo com fontes da Bloomberg. A startup, não vendo os benefícios esperados do acordo com a fabricante do iPhone, agora prepara uma possível ação legal.

*Com informações da Dow Jones Newswires