A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e a Núclea começaram a colocar em operação uma infraestrutura que permitirá às instituições financeiras emitirem, registrem e negociarem a versão tokenizada da Cédula de Crédito Bancário. A tokenização é o processo de conversão de um ativo financeiro em uma representação digital (ou "token") registrado em blockchain.

A solução é o primeiro produto em funcionamento no âmbito da produção assistida da Rede ABBC, uma infraestrutura compartilhada para a gestão de papéis tokenizados. A parceria é voltada para instituições financeiras reguladas e busca criar bases padronizadas para a inovação no mercado.

"A Rede ABBC nasce com o propósito de viabilizar a tokenização de ativos de forma segura, padronizada e aderente à regulação, ampliando a eficiência e a competitividade do sistema financeiro", afirma o presidente da ABBC, Leandro Vilain. "A CCB tokenizada é um primeiro passo concreto nessa direção, combinando inovação tecnológica com a solidez do arcabouço já estabelecido."

Na primeira fase, a Núclea vai registrar o ativo no ambiente tradicional da registradora e criar um token que o representa dentro de uma blockchain proprietária. As duas redes serão conectadas diretamente e os usuários da Rede ABBC poderão visualizar e comandar operações conforme autorização prévia estabelecida.

"A tokenização da CCB demonstra, na prática, como é possível integrar o modelo atual do sistema financeiro a novas tecnologias, viabilizando segurança regulatória, padronização, fluidez e escala, além de abrir novos modelos de liquidez e de negócios e um ambiente mais dinâmico para a negociação de ativos", diz o diretor de inovação e serviços da ABBC, Euricion Murari.