O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,6% em abril ante março, informou nesta quinta-feira, 14, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice havia apresentado alta de 3,4% em março no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 32,4% em abril, uma leve desaceleração ante os 32,6% registrados em março.

O setor com maior aumento no mês foi Transporte (+4,4%) como consequência da alta nos combustíveis.

O segundo componente com maior incremento foi Educação (+4,2%), seguida por Comunicação (+4,1%).