A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, defendeu nesta quinta-feira (14) uma abordagem regulatória mais adaptada ao porte e ao perfil de risco dos bancos comunitários dos Estados Unidos. Em discurso gravado para conferência do Fed de Kansas City, ela criticou a aplicação de exigências estruturadas para grandes instituições a bancos menores, afirmando que isso cria custos excessivos e reduz a competitividade do setor.

Bowman afirmou que a supervisão bancária deve priorizar riscos financeiros materiais e ameaças efetivas à solidez das instituições, em vez de focar questões processuais ou burocráticas. Ela também destacou a importância dos bancos comunitários em áreas rurais e defendeu apoio regulatório à inovação, incluindo fintechs, inteligência artificial (IA), ativos digitais e novos sistemas de pagamentos.

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