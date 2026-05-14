O Banco do Brasil atingiu a marca de R$ 18,2 bilhões em desembolso no Crédito do Trabalhador. Foram mais de 1,2 milhão de indivíduos contemplados pelas operações na instituição em pouco mais de um ano, desde que a linha passou a ser oferecida.

Segundo o BB, as operações foram realizadas em 98,8% dos municípios do País e contemplaram trabalhadores vinculados a 203,7 mil empresas.

"O BB se consolida como protagonista na oferta de crédito consignado ao trabalhador do setor privado e reforça seu compromisso com a inclusão financeira e o fortalecimento da economia", diz o banco, em nota. "A evolução do Crédito do Trabalhador ao longo do último ano reflete a expertise histórica do Banco do Brasil em crédito consignado, aliada à sua capacidade tecnológica e à excelência da assessoria financeira prestada pelos funcionários da rede de atendimento. Esses fatores têm permitido uma jornada de contratação cada vez mais simples, segura e personalizada, respeitando o perfil e a realidade financeira de cada cliente."