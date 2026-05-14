A massa de renda do trabalho em circulação na economia atingiu patamar recorde no primeiro trimestre de 2026 em 15 das 27 Unidades da Federação, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o total nacional, a massa de renda alcançou um recorde de R$ 374,819 bilhões no primeiro trimestre, alta de 0,6% ante o quarto trimestre de 2025.

Em São Paulo, a massa de renda foi de R$ 106,974 bilhões no primeiro trimestre de 2026, ligeiro recuo de 0,2% ante o quarto trimestre de 2025.

O rendimento real habitual de todos os trabalhos subiu a um ápice de R$ 3.722 no primeiro trimestre, alcançando patamar recorde em 16 das 27 Unidades da Federação.