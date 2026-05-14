No primeiro trimestre de 2026, o País tinha 1,089 milhão de pessoas em situação de desemprego de mais longo prazo, ou seja, em busca de um trabalho há pelo menos dois anos. Se considerados todos os que procuram emprego há pelo menos um ano, esse contingente em situação de desemprego de longa duração sobe a 1,807 milhão. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do contingente ainda elevado, o total de pessoas que tentavam uma oportunidade de trabalho há dois anos ou mais encolheu 21,7% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

Outras 718 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano, porém menos de dois anos, 9,0% menos indivíduos nessa situação ante o primeiro trimestre de 2025.

No primeiro trimestre de 2026, 3,380 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 9,9% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,393 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, um recuo de 14,7% nessa categoria de desemprego do que no primeiro trimestre de 2025.