Após o estresse na curva de juros na quarta-feira, 13, com o "Flávio Day", o Tesouro optou nesta quinta-feira, 14, por uma atuação contida e ofertou lotes bem pequenos de títulos prefixados. Os juros recuam nesta quinta, mas acentuaram alta na véspera após a divulgação, pelo site The Intercept Brasil, de um áudio em que o senador e presidenciável, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pede dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para pagar despesas com o filme sobre a história do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

"É um leilão mínimo com o Tesouro evitando adicionar volatilidade nos mercados, apesar da melhora no externo. O noticiário de ontem mexeu bastante com o mercado e o cenário eleitoral ficou mais indefinido. As taxas estão fechando hoje depois de uma alta expressiva ontem. Com esse tamanho de leilão o Tesouro contribui para acalmar o mercado", explica o estrategista-chefe de macro e dívida pública da Warren Investimentos, Luis Felipe Vital.

O Tesouro oferta nesta quinta-feira 450 mil Letras do Tesouro Nacional (LTN) e 450 mil Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F).

Na semana passada foram 8,5 milhões de LTN, e 4,5 milhões de NTN-F.

O risco para o mercado em DV01 foi de US$ 42,7 mil, 92% menor do que o leilão passado, e o e o financeiro foi 93% inferior, segundo a Warren.

Foi o menor leilão em DV01 desde 18 de dezembro de 2025.