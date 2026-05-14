O diretor do Federal Reserve (Fed) Stephen Miran afirmou que o atual presidente do BC americano, Jerome Powell, pode ajudar seu sucessor, Kevin Warsh, na transição de cargo, mas que é importante que a instituição monetária tenha apenas um chefe. Os comentários foram feitos em entrevista à Bloomberg, nesta quinta-feira, na véspera do fim do mandato de Powell.

Miran, que advogou por uma política monetária mais frouxa nas reuniões em que foram decididas manutenções dos juros, destacou que leva "muito a sério" a questão de como as taxas são refletidas de maneira "atrasada". "Por isso, qualquer choque na economia hoje, é necessário pensar no futuro", detalhou, ao reiterar a defesa por corte dos juros.

Com a chegada de Warsh, Miran deve deixar o cargo de diretor. Ele, que antes foi conselheiro na Casa Branca, disse que suas posições no Fed eram "opiniões próprias" e não eram relacionadas ao posicionamento do presidente dos EUA, Donald Trump.