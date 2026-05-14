As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,5% em abril ante março, para US$ 757,1 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta quinta-feira, 14. O resultado veio ligeiramente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,6% das vendas no período. Na comparação anual, o aumento foi de 4,9%,

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista norte-americano avançaram 0,7% no confronto mensal em abril.