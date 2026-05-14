O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira (14) pelo ONS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado superou levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5%.

O desempenho indica aceleração da economia britânica, que expandiu 0,2% no último trimestre de 2025, de acordo com dado revisado. Na comparação anual, o PIB britânico teve alta de 1,1% entre janeiro e março, também acima do consenso da FactSet, de 0,7%.