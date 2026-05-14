A Telefónica registrou prejuízo líquido de 411 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, menos de um terço da perda de 1,3 bilhão de euros apurada em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela companhia de telecomunicações espanhola nesta quinta-feira, 14.

O Ebitda ajustado - medida de rentabilidade bastante acompanhada - da Telefónica cresceu 1,4% na mesma comparação, para 2,84 bilhões de euros, com a margem correspondente avançando de 34,6% para 34,9%. A receita subiu 0,5%, para 9,13 bilhões de euros, graças principalmente ao desempenho da receita de serviços.

A receita na Espanha e no Brasil cresceu 2% e 7,4%, respectivamente, em base anual e a câmbio constante. Já na Alemanha, a receita caiu 8,6%.

Os resultados de Ebitda ajustado e receita superaram as previsões de analistas, de 2,79 bilhões de euros e 8,07 bilhões de euros, respectivamente, de acordo com levantamento fornecido pela própria companhia.

A Telefónica manteve sua projeção para o ano, que inclui crescimento de receita entre 1,5% e 2,5%. A empresa também segue prevendo alta do Ebitda ajustado entre 1,5% e 2,5% e fluxo de caixa livre em torno de 3,0 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.