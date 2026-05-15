O simulador já está disponível no site oficial do ministério e foi desenvolvido para ampliar o acesso à informação e facilitar a organização financeira dos consumidores endividados.
Como funciona
A calculadora apresenta estimativas com base nas regras do programa, considerando critérios como:
tempo de atraso das dívidas;
descontos mínimos previstos;
valor aproximado das parcelas;
possibilidade de quitação ou renegociação.
O sistema também permite simular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na renegociação.
Uso do FGTS
Pelas regras do Novo Desenrola, o trabalhador poderá utilizar:
até 20% do saldo disponível do FGTS;
ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.
O Ministério da Fazenda informou que a confirmação sobre a possibilidade de uso do fundo deverá ser feita diretamente com a instituição financeira participante do programa.
Objetivo da medida
De acordo com o governo federal, a ferramenta foi criada para oferecer mais transparência e segurança ao cidadão antes da contratação da renegociação.
As condições definitivas, no entanto, dependerão da análise e aprovação dos bancos habilitados no programa.
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