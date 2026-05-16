A Nvidia revelou que elevou a participação na CoreWeave a 47,2 milhões de ações classe A. O investimento era equivalente a US$ 3,66 bilhões.

Os dados constam do Formulário 13F (Form 13F), um relatório trimestral obrigatório exigido pela Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA), divulgado nesta sexta-feira. O documento deve ser preenchido por gestores de investimentos institucionais que administram ativos nos EUA.

A companhia também assumiu 214,8 milhões de ações na Intel, com um valor equivalente a US$ 9,48 bilhões.