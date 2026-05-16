A Berkshire Hathaway aumentou de forma significativa sua participação acionária na Alphabet no primeiro trimestre e iniciou uma nova posição na Delta Air Lines, ao mesmo tempo em que saiu de um grande número de investimentos, incluindo Mastercard, Visa, Aon e UnitedHealth Group. A empresa também reduziu seu grande investimento na Chevron.

As mudanças nas participações acionárias foram divulgadas em um relatório trimestral 13-F, divulgado logo após o fechamento do pregão na sexta-feira.

Este foi um dos períodos mais ativos de todos os tempos para o portfólio de ações da Berkshire, já que a empresa aparentemente vendeu a maior parte dos investimentos acumulados pelo gestor Todd Combs, que administrava cerca de US$ 15 bilhões de um portfólio total de mais de US$ 300 bilhões. Combs saiu para assumir um cargo de investimentos no JPMorgan Chase em dezembro.

A Berkshire elevou sua participação na Alphabet para quase 58 milhões de ações em 31 de março, ante quase 18 milhões no fim do ano. Essa posição agora vale cerca de US$ 23 bilhões.

A Berkshire também comprou quase 40 milhões de ações da Delta, uma nova participação que agora vale quase US$ 3 bilhões. As ações da Delta estão reagindo positivamente à notícia, com o papel subindo 3% no after-market para US$ 72,45.

A Berkshire vendeu cerca de US$ 24 bilhões em ações no primeiro trimestre e comprou US$ 16 bilhões em ações, com base no relatório 10-Q de 2 de maio. Esse relatório não detalhou as mudanças.

As compras de Alphabet e Delta representaram a maior parte das aquisições da Berkshire, enquanto as vendas refletiram um conjunto de ações.

Provavelmente a maior venda em termos de valor foi da Chevron, com redução de cerca de 46 milhões de ações, para 84 milhões de ações. A posição agora vale cerca de US$ 16 bilhões, e a Berkshire provavelmente vendeu cerca de US$ 8 bilhões da gigante do petróleo no primeiro trimestre.

Também entre as compras, a Berkshire iniciou uma pequena posição de 3 milhões de ações da Macys, agora avaliada em cerca de US$ 55 milhões, e triplicou sua participação no New York Times para 15 milhões de ações, uma posição que vale mais de US$ 1 bilhão.

A Berkshire também aumentou sua posição nas ações classe A da Lennar para 10 milhões, ante 7 milhões, no primeiro trimestre.

As mudanças no portfólio refletem a saída de Combs, assim como a decisão da Berkshire de dar mais autoridade de investimento ao gestor Ted Weschler, que agora administra cerca de 6% do portfólio de ações, acima de 5% em 2025.

O CEO Greg Abel, que sucedeu Warren Buffett no fim do ano, agora supervisiona todo o portfólio. Buffett permanece como presidente do conselho (chairman) e também pode tomar decisões sobre o portfólio.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast