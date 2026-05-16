A província canadense de Alberta, região rica em petróleo, concordou nesta sexta-feira, 15, com uma cobrança rigorosa sobre o carbono emitido por seus produtores de energia, a primeira de uma série de condições que precisa cumprir antes de o primeiro-ministro Mark Carney apoiar um novo oleoduto de petróleo que ligará a região até a costa do Pacífico.

O aumento do imposto sobre carbono é o mais recente avanço na iniciativa da premiê de Alberta, Danielle Smith, de construir um novo oleoduto voltado a atender à demanda por energia de economias asiáticas. Com o acordo fechado, autoridades canadenses devem concentrar-se em negociações com produtores de energia em Alberta sobre a construção de um projeto de captura e armazenamento de carbono, outra exigência que Carney tem reiterado ser necessária antes do início das obras.

As medidas de Canadá e Alberta buscam aproveitar a demanda por energia de fontes alternativas ao Oriente Médio, diante da incerteza geopolítica evidenciada pelo conflito entre Estados Unidos e Irã. Além disso, Carney vem defendendo a construção de novos corredores comerciais e o desenvolvimento de recursos para recuperar a resiliência econômica, reduzir a dependência do comércio com os EUA e retomar o crescimento.

Alberta informou que elevará a cobrança sobre o carbono emitido pela indústria do nível atual de 95 dólares canadenses por tonelada (cerca de US$ 70) para C$ 140 até 2040. Autoridades da província disseram que os aumentos escalonados poupariam ao setor de energia até C$ 250 bilhões em custos de conformidade e dariam previsibilidade aos investidores quanto ao ambiente regulatório.

Alberta tem agora até 1º de julho para apresentar uma proposta de oleoduto para apoio federal. Se o projeto for aprovado e outras condições forem cumpridas, Carney poderá declarar a iniciativa como de interesse nacional, acelerando o processo de aprovação. A construção poderia começar já em setembro de 2027.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast