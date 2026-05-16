Com o término do mandato de Jerome Powell como presidente e aguardando a posse de Kevin Warsh como seu sucessor, o Conselho do BC americano nomeou seu atual comandante pro tempore (temporário) nesta sexta-feira, 15, segundo comunicado.

"Essa medida temporária de nomear o atual presidente como presidente pro tempore está em consonância com a prática anterior durante transições semelhantes entre presidentes. Powell atuará como presidente pro tempore até que Warsh tome posse como o novo presidente", segundo o texto.

A presidente do conselho de supervisão do Fed, Michelle Bowman, e o diretor Stephen Miran informaram que apoiaram a nomeação temporária, mas defenderam uma limitação de prazo diante do que descreveram ser "uma situação singular, sem precedentes históricos", observaram.

"Neste caso, o mandato do presidente anterior termina antes da posse do novo presidente, que já foi confirmado pelo Senado", pontuaram os dois dirigentes em nota.

"Dado que temos um indicado confirmado que tomará posse em breve, em nossa opinião, a eleição de um presidente pro tempore deve ser limitada a um período determinado de pelo menos uma semana (mas apoiaríamos um período de até um mês para permitir possíveis atrasos)", afirmaram.

Se o novo presidente não tomar posse dentro desse prazo, a nomeação temporária deve estar sujeita à renovação por meio de nova votação do Conselho ou por possível ação presidencial, escreveram Bowman e Miran.

Nomeado por Donald Trump, Warsh teve seu nome aprovado pelo Congresso americano na quarta-feira, mas ainda não está clara a data de sua posse.