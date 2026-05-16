A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,61%

Pontos: 177.283,83

Máxima de -0,01% : 178.341 pontos

Mínima de -1,65% : 175.417 pontos

Volume: R$ 32,2 bilhões

Variação em 2026: 10,03%

Variação no mês: -5,36%

Dow Jones: -1,07%

Pontos: 49.526,17

Nasdaq: -1,54%

Pontos: 26.225,14

Ibovespa Futuro: -0,79%

Pontos: 179.215

Máxima (pontos): 179.385

Mínima (pontos): 177.235

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,70

Variação: -1,73%

Petrobras PN

Preço: R$ 45,47

Variação: +1,04%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,69

Variação: -0,84%

Ambev ON

Preço: R$ 15,69

Variação: -0,51%

Petrobras ON

Preço: R$ 50,45

Variação: +2,17%

Vale PNA

Preço: R$ 83,50

Variação: +0,76%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,42

Variação: 0,00%

Vale ON

Preço: R$ 83,50

Variação: +0,76%

Itausa PN

Preço: R$ 12,96

Variação: -1,59%

Global 40

Cotação: 759,934 centavos de dólar

Variação: -1,42%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0668

Venda: R$ 5,0678

Variação: +1,63%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,14

Venda: R$ 5,24

Variação: +0,77%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0648

Venda: R$ 5,0654

Variação: +1,7%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,0469

Venda: R$ 5,2050

Variação: +1,11%

- Dólar Futuro (junho)

Cotação: A R$ 5,0745

Variação: +1,39%

- Euro

Compra: US$ 1,1625 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1626 (às 18h00)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8880

Venda: R$ 5,8890

Variação: +1,2%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,8949

Venda: R$ 6,1460

Variação: +1,37%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,38% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.561,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -2,63%


