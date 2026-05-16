A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,61%
Pontos: 177.283,83
Máxima de -0,01% : 178.341 pontos
Mínima de -1,65% : 175.417 pontos
Volume: R$ 32,2 bilhões
Variação em 2026: 10,03%
Variação no mês: -5,36%
Dow Jones: -1,07%
Pontos: 49.526,17
Nasdaq: -1,54%
Pontos: 26.225,14
Ibovespa Futuro: -0,79%
Pontos: 179.215
Máxima (pontos): 179.385
Mínima (pontos): 177.235
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,70
Variação: -1,73%
Petrobras PN
Preço: R$ 45,47
Variação: +1,04%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,69
Variação: -0,84%
Ambev ON
Preço: R$ 15,69
Variação: -0,51%
Petrobras ON
Preço: R$ 50,45
Variação: +2,17%
Vale PNA
Preço: R$ 83,50
Variação: +0,76%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,42
Variação: 0,00%
Vale ON
Preço: R$ 83,50
Variação: +0,76%
Itausa PN
Preço: R$ 12,96
Variação: -1,59%
Global 40
Cotação: 759,934 centavos de dólar
Variação: -1,42%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0668
Venda: R$ 5,0678
Variação: +1,63%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,14
Venda: R$ 5,24
Variação: +0,77%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0648
Venda: R$ 5,0654
Variação: +1,7%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,0469
Venda: R$ 5,2050
Variação: +1,11%
- Dólar Futuro (junho)
Cotação: A R$ 5,0745
Variação: +1,39%
- Euro
Compra: US$ 1,1625 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1626 (às 18h00)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8880
Venda: R$ 5,8890
Variação: +1,2%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,8949
Venda: R$ 6,1460
Variação: +1,37%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,38% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.561,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -2,63%