Temas diversos, como saúde mental, bem-estar, sustentabilidade, escolhas, diversidade, inclusão, cultura empresarial e formação de talentos permearam o painel Lideranças Inovadoras: Construção de um Futuro Sustentável, realizado nesta sexta-feira, 15, no São Paulo Innovation Week (SPIW), maior festival global de tecnologia e inovação, realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap.

Três líderes de empresas relevantes - Paula Bellizia, VP de América Latina da Amazon Web Services, Maurício Rodrigues, presidente da Bayer Crop Science, e Ricardo Guerra, líder no Brasil (SVP Head) da WellHub - foram os debatedores sob a mediação de Sofia Esteves, fundadora da Cia. de Talentos.

Guerra destacou a sustentabilidade das pessoas: "Hoje, o recurso na Terra mais maltratado é o ser humano. Enfrenta sedentarismo, diabetes, depressão e tantas outras coisas. Vivemos a crise da sustentabilidade do ser humano." Segundo o executivo, que lidera no País a plataforma de bem-estar corporativo desde 2025, a missão é oferecer bem-estar e saúde. "O CEO de uma empresa precisa ter isso como prioridade."

Para Paula Bellizia, algumas escolhas têm de ser feitas na vida. "A primeira é pensar no início da construção da vida, em que o desafio é fazer caber as coisas, com uma atitude coerente. Tenho dois filhos, já adultos, mas no início não foi fácil. Depois me entenderam bem".

"Pessoalmente, vejo como me manter uma pessoa ativa, curiosa, interessada em aprender, pois a tendência é achar que é o dono do saber. A humildade é crucial. Curiosidade é o norte de tudo", afirmou Rodrigues, da Bayer Crop Science.

Segundo o executivo, o tema da sustentabilidade é inerente ao negócio da companhia. Ele disse que a agricultura brasileira tem as melhores práticas, desenvolvendo produtos cada vez mais inovadores. "Temos 3 mil produtores, em milhões de hectares, com 10% a mais de produtividade e 50% de redução de carbono."

Sofia Esteves instigou os palestrantes sobre o papel da sustentabilidade na formação de talentos em suas companhias para assegurar a cultura da empresa, o DNA. "Na Bayer, buscamos pessoas com curiosidade, com empatia, conceito da diversidade (raça, gênero), como uma estratégia de negócio. Fomos a primeira empresa a ter metas de diversidade no mundo", destacou Rodrigues.

Na Amazon, disse Paula Bellizia, há 16 princípios de lideranças. "É como um sistema operacional. O parâmetro é que a pessoa tem de ser 50% melhor que todas da empresa". Diz que tem de haver um olhar para o líder para fazer com que essas pessoas tenham um impacto positivo.

Ricardo, da Wellhub, recorre a uma passagem do filme francês Ratatouille, "o bom cozinheiro pode vir de qualquer lugar". "Mas tem de criar as condições para que esse cozinheiro possa vir de qualquer lugar". Por exemplo, criar um bom ambiente, levando a pessoa a se sentir bem no lugar. Outro ponto, diz, é tomar ações proativas. "Em alguns países a Wellhub só contrata mulheres para cargos de liderança."

São Paulo Innovation Week

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, até esta sexta-feira, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento passaram especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.

No fim de semana, o festival leva uma série de eventos paralelos (side events) gratuitos para quatro Centros Educacionais Unificados (CEUs) da cidade, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. São eles: Heliópolis, Freguesia do Ó, Papa Francisco (Sapopemba) e Silvio Santos (Cidade Ademar). Não é necessário fazer inscrição; o acesso será por ordem de chegada, sujeito à lotação dos espaços. A programação gratuita reúne nomes como Marcelo Gleiser, Maria Homem e Ivair Gontijo em debates e experiências imersivas.

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