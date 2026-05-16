O preço do diesel caiu pela quarta vez consecutiva na semana de 10 a 16 de maio, segundo Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira, 15. O preço do combustível do tipo S-10 caiu 0,5% em relação à semana anterior, para R$ 7,20 o litro.

Já a gasolina subiu novamente esta semana, para R$ 6,66 o litro, movimento que ocorre desde abril, aumento de 0,15% contra a semana anterior, enquanto o gás de cozinha registrou a primeira queda em semanas, de 0,14%, para o preço médio de R$ 114,77 o botijão de 13 quilos.

O maior preço da gasolina foi encontrado no Guarujá, São Paulo, a R$ 9,59 o litro. O diesel S-10 mais caro, a R$ 9,99 o litro, foi comercializado em Ourinhos, também em São Paulo, e o maior valor para o gás de cozinha (GLP) continuou sendo em Boa Vista, Roraima, de R$ 156,00 o botijão.