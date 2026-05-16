A Petrobras vai investir R$ 6 bilhões na expansão de 5% da capacidade da Refinaria de Paulínia (Replan), algo em torno de 25 mil barris por dia, disse o gerente de Refino da estatal, Daniel Violatti, em coletiva de imprensa que antecede a visita da presidente da empresa, Magda Chambriard, na próxima segunda-feira, 18, na unidade, a maior entre as 10 refinarias da Petrobras.

"Já iniciamos as obras e no ano que vem está previsto a parada de manutenção da unidade, a unidade de destilação, para a implementação. Então ela está prevista para 2027, no primeiro semestre, e devemos concluir essa parada de manutenção com o projeto", explicou Violatti.

O investimento já integra o Plano de Negócios 2026-2030 da companhia. Além da expansão, estão previstos projetos associados à transição energética, como uma unidade para produção de Alcohol-to-Jet (AtJ), para produzir combustível 100% renovável de aviação (SAF) a partir do etanol.

"Até dezembro de 2026, vamos ter a primeira produção de SAF na Replan via óleo de coprocessamento", informou o executivo. "No caso do AtJ, hoje nós já temos assinado para licenciador, nós estamos desenvolvendo o projeto básico e temos uma perspectiva de licitação do ano que vem para início das obras", acrescentou.

Ele informou ainda, que na Replan será construída a maior unidade de energia solar fotovoltaica das refinarias da empresa, de 20 megawatts, um projeto de R$ 100 milhões que já foi licitado e entra em operação no final do ano.