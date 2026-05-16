As bolsas em Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 15, pressionadas principalmente pelas perdas no setor de tecnologia, após o encerramento da cúpula entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, sem grandes manchetes econômicas. A alta nos juros dos Treasuries também refletiu nas bolsas, com a aversão ao risco crescendo nos mercados globais em linha com a alta do petróleo e os riscos geopolíticos no Oriente Médio.

O Dow Jones teve queda de 1,07%, aos 49.526,17 pontos, e caiu 0,16% na semana. O S&P 500 caiu 1,24%, nos 7.408,50 pontos, com alta de 0,13% na semana. O Nasdaq caiu 1,54%, encerrando em 26.225,14 pontos, e fechando a semana com queda de 0,08%.

Trump afirmou nesta sexta que a China comprará aviões e soja dos EUA, mas negou conversas sobre tarifas, o que foi negado pela diplomacia chinesa. O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, disse que Pequim e Washington concordaram em ampliar o comércio bilateral "sob uma estrutura de redução tarifária recíproca".

Para analistas do Charles Schwab, o movimento dos mercados refletiu frustração com a ausência de avanços nas negociações sobre o Irã após as reuniões entre Trump e Xi Jinping, além de temores de que o conflito volte a se intensificar após o fim da viagem à China.

O setor de energia foi o único a registrar ganhos, após o petróleo voltar a se aproximar dos US$ 110 por barril, em meio a comentários de Trump de que "não terá muito mais paciência" com o Irã. Os papeis da Exxonmobil subiram 4%, enquanto os da Chevron avançaram 2,3%. Já o setor de tecnologia liderou a queda mais ampla no pregão. A Intel recuou 6%, enquanto Advanced Micro Devices (AMD) e Micron Technology perderam 5,7% e 6,6%, respectivamente. A Nvidia caiu 4,4%, enquanto a Cerebras Systems caiu 10% após ter disparado 68% na véspera após estrear na Nasdaq.

As ações da Boeing voltaram a registrar queda, caindo 3,8% após recuo de quase 5% na sessão anterior com o anúncio de Trump da compra de 200 aeronaves por Pequim, número que teria frustrado as expectativas.

Após uma semana marcada por indicadores de inflação acima do esperado, os juros dos Treasuries aceleraram e o mercado passou a precificar uma elevação da taxa básica de juros nos EUA neste ano, de acordo com o CME Group. O cenário adiciona pressão sobre Kevin Warsh, que se prepara para assumir o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após o término do mandato de Jerome Powell nesta sexta-feira.