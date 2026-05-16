O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira, 15, a manutenção da redução temporária da exigência de estoques privados de petróleo por mais um mês, até 15 de junho, diante do avanço nas alternativas de fornecimento de petróleo sem passagem pelo Estreito de Ormuz.

Segundo o comunicado, o governo japonês decidiu manter a redução da obrigação de reservas privadas em 15 dias - de 70 para 55 dias de consumo - com base na melhora das perspectivas de aquisição de petróleo por rotas alternativas.

O METI afirmou que, em maio, cerca de 60% das compras substitutas de petróleo bruto já devem ser viabilizadas, enquanto para junho a expectativa é de garantir mais de 70% dessas aquisições alternativas.

Com isso, o governo concluiu que conseguirá assegurar o volume necessário de petróleo para junho utilizando os volumes já liberados das reservas estratégicas nacionais, sem necessidade de uma terceira rodada de liberação adicional neste mês.

"Continuaremos promovendo aquisições alternativas e assegurando o volume necessário para todo o Japão, enquanto limitamos a utilização das reservas nacionais", afirmou o ministério no comunicado.

A medida foi adotada com base na Lei de Estoques de Petróleo do Japão e entrará em vigor a partir de 16 de maio, sábado, inicialmente por um período de um mês.