O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia registrou retração de 0,2% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025, segundo a primeira leitura divulgada nesta sexta-feira, 15, pela agência de estatísticas do país, a Rosstat.

A Rosstat ressalta que os dados não incluem informações estatísticas das regiões da Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, anexadas pela Rússia em meio à guerra com a Ucrânia, e estão sujeitos a revisões nas próximas leituras.

O comunicado não trouxe mais detalhes sobre o PIB do país do período.