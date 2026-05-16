O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Pereira, disse nesta sexta-feira, 15, que, do ponto de vista do poder público, o governo tem uma certa lição de casa a fazer. Isso porque, segundo o ministro, as ações do governo nos últimos anos focou muita suas ações nos temas crédito, especialmente, e tributação.

De acordo com ele, muito se construiu neste sentido e não foi pouco e pode se discutir se os modelos são tão bons ou não. "Mas acho que a gente tem olhado pouco para outros elementos que são, vamos dizer assim, estruturantes da relação com o crédito e com o tributo, e eu acho que aqui a gente tem algo a fazer nos próximos anos", disse Pereira ao participar do último dia da "Semana S", que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) realiza na capital paulista.

O ministro destacou que o governo atual sempre mostrou preocupação em incentivar o empreendedorismo, pauta que normalmente é associada aos liberais, e criou o Micro Empreendedor Individual (MEI), em 2008.

"Foram nos governos do presidente Lula que se construiu um MEI e O Simples. A gente pode criticar o Simples, mas o simples para efeito do que era o sistema tributário é muito melhor do que era há 10, 15 anos. Com todas as suas distorções, com todos os seus problemas e suas limitações, é difícil imaginar como é que a gente teria chegado aqui sem ter feito uma mudança no tamanho do Simples", disse o ministro, ponderando reconhecer que será preciso fazer alguma adaptação nos dois modelos.

Tags:

Ministro