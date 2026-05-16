A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) retirou da pauta a discussão sobre mudanças nas Resoluções nº 957 e 958/2023, que tratam da liberação do enchimento fracionado de botijões de gás de cozinha e da possibilidade de que os vasilhames sejam enchidos por diferentes distribuidores, o que enfrenta resistência do setor.

De acordo com o diretor-geral da ANP, Artur Watt, o tema foi retirado de pauta devido à ausência justificada do diretor Pietro Mendes, que havia pedido vistas do processo.

Conforme as normas da ANP, neste caso o processo retornará à pauta da próxima reunião, com participação do diretor.

Segundo fontes disseram ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a simples abertura de consulta pública poderia levar distribuidoras a suspenderem a compra de novos botijões, mantendo obrigações sobre os recipientes já em circulação.