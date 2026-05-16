A Chevron acertou a venda de diversos ativos de refino e de distribuição na região Ásia-Pacífico para a japonesa Eneos por US$ 2,17 bilhões, dando continuidade ao processo de simplificação de seu portfólio internacional.

A Eneos, uma das maiores empresas de energia do Japão, vai adquirir os negócios downstream de comercialização de combustíveis e lubrificantes da Chevron em Singapura, Malásia, Filipinas, Austrália, Vietnã e Indonésia, segundo comunicado divulgado na quinta-feira.

A operação inclui a participação de 50% da Chevron Singapore na Singapore Refining Co., que opera uma refinaria na ilha de Jurong, em Singapura. Os 50% restantes são detidos indiretamente pela estatal chinesa PetroChina.

Um porta-voz da Chevron afirmou que a reorganização do portfólio ocorre "em resposta às mudanças na dinâmica do mercado e à abordagem disciplinada de alocação de capital, com o objetivo de fortalecer a competitividade de longo prazo em seu portfólio global".

Em fevereiro, a Chevron já havia fechado a venda de seu negócio de combustíveis em Hong Kong para a empresa tailandesa de energia Bangchak.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado