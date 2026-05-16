O dólar sobe no mercado à vista diante da valorização global da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries e títulos europeus, por aversão ao risco em meio ao impasse nas negociações de paz entre EUA e Irã. O petróleo avança realimentando temores inflacionários e apostas em possível elevação de juros nos EUA até o fim do ano. Há pouco, o dólar à vista renovava máxima intradiária, a R$ 5,0536 (+1,35%).

Investidores também monitoram os dados de serviços no Brasil e possíveis desdobramentos do caso envolvendo o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro, do banco Master, após vazamento de áudio em que o parlamentar pede recursos para concluir um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio negou repasses ao irmão, Eduardo Bolsonaro, enquanto o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, acionou o Coaf sobre transferências ligadas ao filme "Dark Horse".

O volume de serviços prestados no Brasil recuou 1,2% em março ante fevereiro, segundo dados divulgados pelo IBGE. O resultado veio abaixo de todas as estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast (-0,6% a +0,6%, com mediana negativa de 0,1%). Apesar da queda na margem, o setor avançou 3% na comparação com março de 2025. No acumulado do ano, os serviços registram alta de 2,3%, enquanto o avanço em 12 meses é de 2,8%.

O encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, em Washington, teve como destaque a "quebra do clima de 'ruídos diplomáticos permanentes' entre os dois países". Porém, negociações dos Estados Unidos com a China e a guerra no Irã têm potencial para afetar as exportações brasileiras, segundo o relatório do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) do Ibre/FGV.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino para investigar o grupo Refit por suspeitas de ocultação de patrimônio e evasão de recursos. Entre os alvos estão o desembargador Guaraci de Campos Vianna, afastado pelo CNJ, e o ex-governador do Rio Cláudio Castro.

No Irã, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, afirmou que as negociações mediadas pelo Paquistão para encerrar a guerra seguem difíceis, citando desconfiança em relação aos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã precisa assumir um compromisso "real" de abandonar seu programa nuclear e disse ter discutido o tema com o presidente chinês, Xi Jinping. Segundo Trump, Xi concordou que Teerã não pode ter armas nucleares e apoiou a reabertura do Estreito de Ormuz. Trump disse ainda ter fechado grandes acordos comerciais com a China. Segundo ele, Pequim concordou em comprar inicialmente mais de 200 aviões da Boeing, além de motores da GE, e disse que a China voltará a comprar bilhões de dólares em soja dos EUA.