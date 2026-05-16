O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter fechado "grandes acordos comerciais" com a China durante reuniões com o presidente chinês, Xi Jinping, e indicou expectativa de aumento das compras chinesas de produtos americanos, especialmente aeronaves e soja.

Em conversa com a imprensa a bordo do Air Force One, no retorno a Washington após visita à China, Trump disse que Pequim concordou com a compra inicial de mais de 200 aviões da Boeing, além de motores da General Electric, e sinalizou a possibilidade de ampliar o volume no futuro. "Fizemos muitos grandes acordos comerciais, incluindo mais de 200 aviões da Boeing", disse. Segundo ele, haveria ainda uma promessa de até 750 aeronaves, caso o primeiro lote seja bem executado.

O republicano também afirmou que agricultores americanos serão beneficiados pelo entendimento com os chineses. "Os fazendeiros vão ficar muito felizes. A China comprará bilhões de dólares em soja dos EUA", declarou, sem dar mais detalhes.

Apesar das referências aos acordos, Trump disse que tarifas não foram tema central das conversas com Xi. "Não discutimos tarifas", afirmou, acrescentando que os chineses seguem pagando "tarifas substanciais". "Falei sobre tudo que você pode imaginar, exceto tarifas."

Questionado sobre exportações de chips avançados da Nvidia para a China, Trump disse que o assunto foi abordado nas conversas. Segundo ele, Pequim tem interesse nos semicondutores H200, embora também tente desenvolver tecnologia própria. "A China precisa dos chips avançados H200 da Nvidia, mas acho que eles querem desenvolver os deles", afirmou. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, integrou a comitiva do presidente americano nos encontros com Xi.

Trump também afirmou que ele e Xi concordam "em muitas coisas, principalmente sobre comércio", e disse esperar até quatro reuniões entre os dois líderes neste ano, incluindo encontros durante a cúpula do G20, em Miami, na reunião do G20 sediada pela China em novembro e em uma visita de Xi à Casa Branca prevista, segundo ele, para 24 ou 26 de setembro.